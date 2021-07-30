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Haberler Çanakkale Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Göçmenler Göç İdaresi’ne teslim edilirken, 2 kaçakçı ise gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

30.7.2021

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesi açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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