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Haberler Çanakkale 63 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı yakalandı

63 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı yakalandı

63 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı yakalandı

4.8.2021

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kaçakçılar gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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