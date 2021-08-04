63 kaçak göçmen ile 2 kaçakçı yakalandı

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kaçakçılar gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.