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Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de kaçakçılara yönelik düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ile üzerinde kabartma bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
DHA

06.08.2021, 17:32

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün, kent genelinde, kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik suçların önlenmesi amacıyla çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda polis, B.K. ve H.B. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. B.K. ve H.B.'nin ikamet, iş yeri-müştemilatı ve aracında yapılan aramada, 7 bin 160 doldurulmuş sigara, 75 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve üzerinde kabartma bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen 68 kilogram kıyılmış tütün de idari yaptırım için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisin gözaltına aldığı B.K. ve H.B. haklarında yapılan adli işlem sonrası ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

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