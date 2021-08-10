Kepez'de icradan satılık daire

Çanakkale merkez Kepez'de 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak eve ait bilgilere yer verildi.
Çanakkale merkez Kepez'de 3+1 daire icradan satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı da belirtildi.
Çanakkale merkez Kepez'de 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak eve ait bilgilere yer verildi.
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