  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin hayatını kaybetti.

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti
İHA

11.08.2021, 15:41

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil, aynı istikamette gitmekte olan motosiklet sürücüsü Necati Şahin Kaan'a (20) Şakir Bey kavşağında çarptı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Açı Eğitim Kurumları'nın Türkiye genelinde düzenlediği deneme sınavında Biga Açı Özel Öğretim Kurs Merkezi'nin mezun grubu öğrencisi Necati Şahin Kaan, TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye birincisi trafik kazasında hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.