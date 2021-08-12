Türkiye birincisi genç motor üzerinde can verdi

Çanakkale Biga'daki trafik kazasında, Açı Eğitim Kurumları'nın Türkiye genelinde düzenlediği deneme sınavında TYT-AYT sayısal alanda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) öldü. BandırmaÇanakkale çevre yolunda seyir halindeki Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil, aynı yöne giden motosikletli Necati Şahin Kaan'a, Şakir Bey kavşağında çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
■ SUAT SALGIN
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