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Haberler Çanakkale Kazdağları’nın eteklerindeki arazi yangını korkuttu

Kazdağları’nın eteklerindeki arazi yangını korkuttu

Son dakika... Kazdağları'nın eteklerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen arazi yangınında 15 dönüm tarım arazi ve bir ahır yandı.

Kazdağları’nın eteklerindeki arazi yangını korkuttu
İHA

13.08.2021, 21:56

Kazdağları eteklerinde Yenice'nin Akçakoyun köyünde tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle civardaki anız olarak bırakılan tarlalara sıçradı. Yangında bir küçük baş hayvan işletmesinin ahırı alevlere teslim oldu ve yandı.

Yanını Kalkım Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, bir greyder, Kalkım Belediyesi'ne ait itfaiye ve iş makineleri müdahale etti. Yangın tarın arazilerinden çevredeki ormanlık alanlara ulaşmasın diye yoğun bir çalışma yapıldı.

Yangın nedeniyle çıkan dumandan çevre çilek bahçelerindeki işçilerde olumsuz etkilendi. Yangında 15 dönüm tarım arazisi ilk belirlemelere göre etkilendi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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