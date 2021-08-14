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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
İHA

14.08.2021, 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 17:23

Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale edildi.

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