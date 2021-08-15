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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken havdan ve karadan ekipler yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayılmaması için ekipler büyük bir çaba sarf etti.

İHA

15.08.2021, 16:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021, 16:57

Yangın, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı Mahallesi Adatepe mevkiinde saat 15.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar jandarma ve orman ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere, helikopterde havadan destek verdi.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayılmaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlarında yardım ediyor.

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