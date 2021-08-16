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Çanakkale'de devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti. Akçıl'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'de devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü
AA

16.08.2021, 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 19:46

Kırsal Camialan Mahallesi'nde bir tarlada iş makinesiyle çalışma yapan Saim Akçıl (60), makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

ACI OLAY!

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akçıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akçıl'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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