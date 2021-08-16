Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın gece saatlerinde yeniden çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ani müdahale ekibi ve Ezine ile Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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