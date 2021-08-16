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Haberler Çanakkale Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, bölgede yetkililerden bilgiler aldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.08.2021, 10:16

Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın gece saatlerinde yeniden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ani müdahale ekibi ve Ezine ile Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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