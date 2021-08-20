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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama
DHA

20.08.2021, 17:54

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 11- 19 Ağustos tarihleri arasında Yenice, Gelibolu, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 321 kök kenevir bitkisi, 65 gram esrar, 50 metre çeşme hortumu, 25 metre damlama sistemi, 1 çapa ve 1 tahra ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Roket'in de kullanıldığı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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