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Haberler Çanakkale Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait askeri römorkör 'Sergey Balk' ile arkasında halatla çektiği 'IMAN' isimli tanker, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

21.08.2021, 16:15

Ege Denizi'nden saat 10.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 'Serger Balk' askeri römorkör ile arkasında halatla çektiği 'IMAN' isimli askeri tanker, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve tankeri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri römorkörü ve tankerine boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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