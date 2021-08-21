Rus askeri römorkörü ve tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 10.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 'Serger Balk' askeri römorkör ile arkasında halatla çektiği 'IMAN' isimli askeri tanker, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve tankeri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri römorkörü ve tankerine boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.