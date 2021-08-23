Göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Örtülüce köyü yakınlarında bulunan taş ocağından kum almaya çalışan Ersen Dağlı´nın kullandığı kepçenin üzerine toprak göçtü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Dağlı´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağlı´nın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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