  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Göçük altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Göçük altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, taş ocağında üzerine toprak göçen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi
AA

23.08.2021, 18:38

Kepçeyle Örtülüce köyü yakınlarında bulunan bir taş ocağında çalışan Ersen Dağlı'nın (20) kullandığı aracın üzerine bilinmeyen bir nedenle toprak göçtü.

İş yerindeki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçük altından çıkarılan Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dağlı'nın cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göçük altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.