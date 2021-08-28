Gökçeada feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle yarın için 10 ek sefer konuldu

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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