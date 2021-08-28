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Haberler Çanakkale Gökçeada feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle yarın için 10 ek sefer konuldu

Gökçeada feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle yarın için 10 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 10 feribot seferi ilave etti.

Gökçeada feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle yarın için 10 ek sefer konuldu
AA

28.08.2021, 16:30

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 10 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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