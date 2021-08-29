Firmadan yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.
Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 02.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.
Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 01.00, 01.30, 05.00, 05.45, 06.30, 20.15, 23.00 ve 23.55, Bozcaada'dan Geyikli'ye 00.30, 01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 06.30, 19.30 ve 23.00'da ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yoğunluk nedeniyle yarın için 28 ek sefer konuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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