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Haberler Çanakkale Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Bozcada ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bozcaada açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

04.09.2021, 17:01

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunan yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, çeşitli ülkelere mensup 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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