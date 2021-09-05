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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita görüştü

05.09.2021, 17:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, dost ve kardeş Mali halkının her zaman yanında olacaklarını belirterek, Mali'de istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini; Mali'de bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusundaki tecrübelerini dost ve kardeş Mali'yle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

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