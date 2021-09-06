Çanakkale’de yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Çanakkale'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekiplerin bulunduğu bölgeden aldığı flamingo DKMP Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavi altına alınan flamingonun veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde herhangi bir travma bulunmadığı tespit edildi. Flamingonun uzun mesafe uçmaktan dolayı yorgun düştüğü belirlendi.