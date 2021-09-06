Gökçeada seferlerine ’poyraz’ iptali

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe hattında tüm tarifeli feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini duyurdu.



Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.