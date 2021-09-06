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Haberler Çanakkale Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali

Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali

Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde feribot seferlerinin iptaline neden oldu. Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Gökçeada'ya deniz ulaşımını durdurdu.

Gökçeada seferlerine ’poyraz’ iptali
DHA

06.09.2021, 11:27

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Gökçeada-Kabatepe hattında tüm tarifeli feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise aksamadan devam ediyor.

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