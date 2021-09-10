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Haberler Çanakkale Ayvacık'ta 9 ayda bin 541 göçmen kurtarıldı

Ayvacık'ta 9 ayda bin 541 göçmen kurtarıldı

Ayvacık’ta 9 ayda bin 541 göçmen kurtarıldı

10.9.2021

ÇANAKKALE'NİN Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor. Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 18 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

■ SUAT SALGIN/ FERDİ YAVUZ

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