Ahiler köyüne 300 metre uzaklıktaki tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Yenice ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 1 su ikmal, 2 ilk müdahale ve arazöz gönderildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de 10 dönüm tarım arazisi yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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