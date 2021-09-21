Çanakkale Köprüsü’nde tarihi gün! Bakan Karaismailoğlu Anadolu’dan Avrupa’ya yürüyerek geçecek

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü.

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ASYA'DAN AVRUPA YAKASINA YÜRÜYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçecek. Asya'dan Avrupa kıtasına kedi yolu üzerinde yürüyerek geçecek olan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaların son durumuyla ilgili açıklamada bulunacak.

Öte yandan 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı- beyaz olacak.

318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.