Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.
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