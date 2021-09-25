Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut seferlerin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya ve Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek.
Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 12 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.
Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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