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Çanakkale'de feci son: Evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen olayda 49 yaşındaki Ali Ayran, evinin balkonunda oturduğu sırada av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale’de feci son: Evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürüldü
DHA

26.09.2021, 13:00

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, dün akşam bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Daha sonra evinin balkonunda oturan Ayran'a, yoldan geçen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ayran'ın Küçükkuyu Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Ayran'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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