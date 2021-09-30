İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesinde usule aykırı olarak içki satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
H.G.'ye ait üretim tesisinde, satışa hazır 1733 şişe kaçak şarap ile 7 kapüşonu sökülmüş bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, H.G. hakkında işlem başlatıldı.Su şişelerinden sahte rakı çıktı! Manisa’da 79 litre sahte rakı ele geçirildi
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.