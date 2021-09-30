Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı
Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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