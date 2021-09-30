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Haberler Çanakkale Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
DHA

30.09.2021, 13:45

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

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