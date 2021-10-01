  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi

Son dakika... Çanakkale'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda materyal, 1 top güllesi ile 123 sikke ele geçirildi.

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi
DHA

01.10.2021, 17:04

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde, M.B.'nin evinde tarihi eser niteliğinde objeler bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 1 top güllesi, 123 sikke, çeşitli ebatta 46 obje ve tarihi eser niteliği taşıyan 19 belge ele geçirildi. '2863 sayılı kanuna muhalefet' suçundan hakkında işlem yapılan M.B., Ezine Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserlere ise el koyuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu; top güllesi ve 123 sikke ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.