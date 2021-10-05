Çanakkale'de 6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hasan Karakaş (43) geçtiğimiz pazar günü boğaza açıldı.

Teknenin yarı boyunda köpek balığı avladı

Oltasının ucuna kalamar bağlayarak boğazın serin sularına bırakan Karakaş, bir müddet bekledikten sonra güçlü bir hayvanın oltasına asıldığını fark etti.

Güçlükle oltasını çeken Karakaş, oltasına vuranın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu gördü.

2,5 metrelik camgöz cinsi köpek balığını gören çevredeki diğer amatör balıkçılar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Karakaş, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.