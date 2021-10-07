Teknenin yarı boyunda köpek balığı avladı

ÇANAKKALE'DE sinarit avına çıkan amatör balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı vurdu. O anlar başka bir amatör balıkçının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Amatör balıkçı Hasan Karakaş (43) güçlü bir hayvanın oltasına asıldığını fark etti. 2,5 metrelik camgöz cinsi köpek balığını gören çevredeki diğer amatör balıkçılar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Karakaş, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.

■ SUAT SALGIN