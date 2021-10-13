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Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi.Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, sahte etil alkollere el konuldu.

Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İHA

13.10.2021, 17:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021, 17:59

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 4 ton sahte etil alkol ve içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, sahte etil alkollere el konuldu.

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