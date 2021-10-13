Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 4 ton sahte etil alkol ve içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, sahte etil alkollere el konuldu.
Çanakkale’de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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