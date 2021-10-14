İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın!
Gökçeada'da bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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