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Haberler Çanakkale Gökçeada'da bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi

Gökçeada'da bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bağ evine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1355 litre sahte şarap ile 4 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gökçeada’da bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi
DHA

14.10.2021, 16:50

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.

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