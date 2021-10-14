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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasına ait, Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Ingushetia', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

14.10.2021, 16:36

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 12.30 sıralarında giriş yapan, Rus donanmasına ait, 630 borda numaralı, 74 metre uzunluğundaki füze korveti 'Ingushetia', saat 14.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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