Çanakkale’de eğlence mekanlarından haraç alan çete çökertildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Biga'daki birçok eğlence mekanlarına güvenlik kisvesi adı altında giren ve o iş yerlerini haraca bağlayan çetenin para vermeyenlerin de mekanlarını kurşunlayarak, müşterileri gasp ettiği öğrenildi. Çoğu işletme sahibinin iflas etmesine sebep olan çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu çökertildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonunda sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.