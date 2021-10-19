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Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Çanakkale polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, ekim ayında 26 operasyon düzenledi. Haklarında yasal işlem yapılan 38 kişiden 4’ü, mahkemece tutuklandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
DHA

19.10.2021, 10:41

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 1-17 Ekim'de gerçekleştirilen 26 operasyonda, 38 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelilerden 34'ü serbest bırakıldı, 4 kişi ise mahkemece tutuklandı.

Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar, 65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi ve tüm maddelere el koyuldu.

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