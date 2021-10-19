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Haberler Çanakkale Kafa kafaya ölüm!

Kafa kafaya ölüm!

Kafa kafaya ölüm!

19.10.2021

Bandırma-Çanakkale Karayolu Merinos Çiftliği önünde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah T. (59) idaresindeki 17 HY 561 plakalı balık firmasına ait ticari araç ile İbrahim Ç. (53) idaresindeki 10 V 7170 plakalı otomobil aşırı süratli olarak kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR
Kazada araçların içinde sıkıştıkları belirlenen Abdullah T. ve İbrahim Ç. hayatlarını kaybetti. Vefat eden vatandaşların cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı.

■ SUAT SALGIN

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