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Haberler Çanakkale Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na bağlı 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’nda geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Römorköre, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

22.10.2021, 14:18

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait ve 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Römorköre, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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