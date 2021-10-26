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Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

26.10.2021, 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021, 11:21

Çanakkale açıklarında lastik bot ile sürüklenen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası veren ve sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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