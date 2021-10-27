Üç ilçede 160 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE Ayvacık ve Muğla'nın Bodrum ile Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 160 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Bodrum'da da lastik bottaki 16 göçmen yine ekiplerce karaya çıkarıldı. Marmaris'te ise, Yunan unsurlarınca 5 can salı içerisinde Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

■ FERDİ YAVUZ