İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.
Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.