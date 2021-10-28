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Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu
AA

28.10.2021, 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021, 10:37

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.

Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

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