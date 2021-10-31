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Çanakkale’de şüpheli ölüm: Koyunlarının ağılında ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, koyunlarının olduğu ağılda ölü bulundu. Ağıldaki bir koçun boynuz ve baş kısmında kan bulunduğu, Yıldız'ın ölüm sebebinin koçun saldırısı olabileceği iddia edildi.