  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle askıya alınan Gelibolu-Lapseki feribot hattı seferleri yeniden başladı. Çanakkale Boğazı’nın ise çift yönlü transit gemi geçişlerine hala kapalı olduğu bildirildi.

Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı
İHA

02.11.2021, 11:38

Çanakkale'de gece 01.10 sıralarında etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde görüş mesafesi iyice düşünce Gestaş A.Ş.'ye ait Gelibolu- Lapseki hattındaki feribotlar da geçici olarak seferleri askıya almıştı.

Saat 11.00 itibariyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribotlar yeniden sefere başladı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan açıklamada; "Saat 11.00 itibariyle Lapseki-Gelibolu Hattı sefere açılmıştır. Bu hatta, 7 gemimiz, sırasıyla araç alarak seferlerine başlayacaktır. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı'nın ise çift yönlü transit gemi geçişlerine hala kapalı olduğu bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.