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Haberler Çanakkale Sis nedeniyle göz gözü görmüyor! Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi

Sis nedeniyle göz gözü görmüyor! Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi

Son dakika... Sis tüm şehri sardı. Çanakkale’de akşam saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle hem deniz hem de kara trafiğinde zor anlar yaşandı.

Sis nedeniyle göz gözü görmüyor! Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı, feribot seferleri iptal edildi
İHA

04.11.2021, 08:30

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, kara yolundaki diğer taşıt sürücüleri de yoğun sis tabakası nedeniyle zor anlar yaşadı.



Ayrıca, Çanakkale boğazı ve adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'de iki yaka arasındaki feribot seferlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "Gelibolu-Lapseki hattı ile Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarımızda, yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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