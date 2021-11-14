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Haberler Çanakkale Bozcaada’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Bozcaada’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kuzey Ege’nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin 4 farklı adrese düzenlediği operasyonda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi.

Bozcaada’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
İHA

14.11.2021, 14:36

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettikleri öne sürülen A.G., K.Ö., Ş.U. ve İ.D. isimli 4 şüpheli şahsın adreslerine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda A.G. isimli şahsın adresinin bodrum katının kaçak imalathane olduğunu tespit eden ekipler, içeride yaptıkları aramada 2 bin 424 adet şişelenmiş mantarlı satışa hazır vaziyette bin 696 litre sahte şarap, 1 adet şişeleme makinesi, 1 adet kapişonlama makinesi, 1 adet mantarlama makinesi, 826 adet dolum için hazırlanmış boş şişe, 75 adet şişe mantarı, 4 adet 400 litrelik fermante tankı, 2 adet 350 litrelik fermante tankı, 1 adet 200 litrelik fermante tankı ele geçirdi.

K.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan aramada 34 adet şişelenmiş 23 litre satışa hazır bidonlar içerisinde 3 bin 28 litre sahte şarap ele geçirildi. Ş.U. isimli şahsın adresinde bin 660 litre sahte şarap ve 1 adet 700 litrelik fermante tankı ele geçirilirken, İ.D. isimli şahsın adresinde yapılan aramada ise bin 200 liretlik sahte şarap bulundu. Toplam 7 bin 584 litre sahte şarap ve çok sayıda üretim için kullanılan hortum, huni gibi malzemelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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