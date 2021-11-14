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Haberler Çanakkale Çiftlikte boğa dehşeti

Çiftlikte boğa dehşeti

Çiftlikte boğa dehşeti

14.11.2021

AYDIN'DA emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay (55), boğasının boynuz darbeleri ile öldü. Emekli olduktan sonra hayvan çiftliği kuran Hakan Atalay, yem vermek için ahıra girdiğinde öfkeli boğanın saldırısına uğradı. Boğa, boynuz darbesiyle Atalay'ı yere düşürdükten sonra ayaklarıyla vurarak öldürdü. Atalay'ı kanlar içinde yerde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atalay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ahırdaki bir boğanın boynuzunda kan izlerine rastladı. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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