  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Gökçeada'dan helikopter ile tahliye

Gökçeada'dan helikopter ile tahliye

Çanakkale'nin kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle alınan 2 hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

DHA

12.01.2022, 23:54

Gökçeada’dan helikopter ile tahliye

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, kar ve fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Gökçeada ilçesindeki 2 hastanın Çanakkale'ye sevki için havalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada'da düşme sonucu yaralanan vatandaşımız ile felç geçiren bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Gökçeada'dan alınarak, Çanakkale'ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle Çanakkale'ye getirilen hastalar, 2 ayrı ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.