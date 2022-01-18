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Çanakkale'de kayıp kadın bulundu; yolunu kaybedince zeytinlikte uyumuş

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Emine Küçük (55), sabaha karşı aile fertleri tarafından bulundu. Kadının zeytinlikte uyuyakaldığı, akşam olunca da yolunu kaybettiği öğrenildi.

DHA

18.01.2022, 11:52

Çanakkale’de kayıp kadın bulundu; yolunu kaybedince zeytinlikte uyumuş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan Emine Küçük (55), Demirci köyü yakınlarında, sabaha karşı ailesi tarafından bulundu. Küçük, zeytin toplamak için evden ayrıldığını, yolunu kaybedince zeytinlikte uyuyakaldığını söyledi.



Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük, dün sabah evden ayrıldı. Ailesi, geç saate kadar Küçük'ün eve dönmemesi ve haber de alamamaları üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri, son olarak görüldüğü köyün çevresinde Küçük'ü arama çalışması başlattı.

Emine Küçük, sabaha karşı köy yakınında ailesi tarafından bulundu. Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen Küçük'ün, ifadesinde, zeytin toplamak için dün sabah evden ayrıldığını, yolunu kaybedince de zeytinlikte uyuyakaldığını söylediği öğrenildi.