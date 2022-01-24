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Haberler Çanakkale Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den saat 05.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.

İHA

24.01.2022, 10:55

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den saat 05.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.